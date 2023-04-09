جامعة أسوان تستكمل مبادرة جبر الخواطر بزيارة دار المسنين

استكملت كلية التربية بجامعة أسوان، زيارات مبادرة جبر الخواطر بزيارة دار المسنين، وقال الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية قام بزيارة خيرية فى أجواء رمضانية إلى دار المسنين بمنطقة أطلس باسوان استكمالا لخطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية، وتحت عنوان مبادرة جبر الخواطر.

وأضاف الدكتور راضى عبدالمجيد عميد كلية التربية بجامعة أسوان، أن وفد الزيارة تكون من كلا من الدكتورة منال محمد خضرى وكيل كلية التربية بجامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره سحر عيسى، والدكتوره شيرين حسن بقسم أصول التربية، وهبه محمود رزق امينة المكتبة.

وتأتى الزيارة فى إطار جبر الخواطر ونشر الود والمحبة بين فئات المجتمع وخاصة كبار السن، والعمل على تفقد أحوال المسنين بالدار وتهنئتهم بشهر رمضان المعظم.

وأوضحت الدكتورة منال خضرى وكيل كلية التربية بجامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه كان فى استقبال وفد كلية التربية القائمين على الدار، مما تركت هذه الزيارة أثرا طيبا فى نفوس النزلاء من كبار السن، وهذا ظهر جليا خلال سعادتهم بالزيارة وبالحديث معهم، وقدم وفد الزيارة تبرعات عينية ومادية لشراء بعض احتياجات ومستلزمات الدار، وشملت الزيارة زيارة لمشغل الأسر المنتجة الملحق بالدار، وتهدف الزيارة إلى نشر مبدأ التكافل الاجتماعى خلال شهر رمضان المبارك.