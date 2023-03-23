كلية التربية جامعة أسوان تنظم احتفالية يوم الشكر لتنفيذ مبادرة تكريم الموظفين

وقال الدكتور راضي عبد المجيد عميد كلية التربية بجامعة أسوان في تصريحات صحفية، إن احتفالية تكريم العاملين بإدارة شئون الطلاب بالكلية والمسؤولين عن الامتحانات والكنترولات والنتائج وشؤون الخريجين، أقيمت تقديرا لما بذلوه من جهود مخلصة في عملهم، والعمل على إنجاح عام دراسي طيب.

وانطلقت فعاليات الاحتفالية وسط أجواء دافئة تسودها مشاعر المحبة والامتنان، وقامت إدارة كلية التربية بجامعة أسوان بتقديم شهادات التقدير تقديرا لاخلاصهم،وفي عملهم،كما تضمنت الإحتفالية فقرات فنية وشعرية قدمها فريق الإنشاد بأسرة طلاب من أجل مصر، وأعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم وشكرهم لهذه المبادرة الطيبة من قطاع الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من ناحية أخرى، كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد قدم التهنئة لأبناءه من طلاب وطالبات التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لنجاحهم فى حصد المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسى لطلاب الصم وضعاف السمع ، والتى تقام لأول مرة فى صعيد مصر بمحافظة الأقصر حيث تقام البطولة فى الفترة من 18 إلى 21 مارس الجارى ، وأثنى المحافظ على جهود مسئولى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وأيضاً للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس .

ولفت إلى أن طلاب التربية الخاصة إستطاعوا خلال السنوات الماضية حصد المراكز الأولى والعديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وأيضاً الكؤوس فى المسابقات المختلفة التى شاركوا فيها على مستوى الجمهورية والتى تجاوزت الـ 72 ميدالية حيث أنه يصل عددهم لنحو 1350 طالبًا وطالبة داخل 21 مدرسة للتربية الخاصة بالإدارات التعليمية الخمس على مستوى المحافظة.