"تعليم بنى سويف" تكرم التلميذ الفائز بذهبية الصعيد للكاراتيه لذوى الهمم

بنى سويف هانى فتحى

كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف ، التلميذ جاسر أيمن جبر بالصف الثالث الابتدائي ، بعد فوزه ببطولة الصعيد الأولى لذوي الاحتياجات " قادرون باختلاف" تحت 10 سنوات ، وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه ، في البطولة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة،في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتوفير أوجه الرعاية لذوي الهمم والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتحفيزهم ودمجهم في المجتمع، واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم في كافة المجالات.

وتوجه وكيل الوزارة بتهنئة خاصة لأسرة التلميذ وإدارة المدرسة على هذا التميز والإنجاز، مؤكداً على أهمية تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمثل هذه النماذج المشرفة والعمل على توظيف طاقاتهم ودمجهم في المجتمع، معرباً عن ثقته وأمله باستمرار التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على المستويين المحلى والعالمي.

من جهته، أشاد المحافظ بما يحققه أبناء بني سويف الموهوبون والمتفوقون، لاسيما أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة منهم، مشيراً إلى أن هذه الفترة، تشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب والنشء المتفوق في كافة المجالات، وأنه دائم التوجيه بتوفير كافة الدعم لهم، والعمل على اكتشاف مزيد من المميزين من شباب مصر الواعد في مختلف المجالات.