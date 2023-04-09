اليوم السابع
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تشغيل محطة مياه نيدة السطحية بسوهاج بعد تفتيت بقعة السولار بنهر النيل

الأحد، 09 أبريل 2023 09:45 م
تشغيل محطة مياه نيدة السطحية بسوهاج بعد تفتيت بقعة السولار بنهر النيل تشغيل محطة مياه نيدة السطحية بمركز إخميم
سوهاج- عمرو خلف

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الأحد، تشغيل محطة مياه نيدة السطحية بمركز إخميم، بعد تفتت بقعة السولار بمياه نهر النيل.
 
وقال الكيميائى منصور صابر رئيس قطاع المعامل والجودة، إنه تم رفع عينات مياه، للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.
 
 الجدير بالذكر أنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج، وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز اخميم وتم خلال تلك الفترة الاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة ومحطة مياه طهطا السطحية وشطورة السطحية بمركز طهطا، ومحطة مياه السكساكا بمركز طما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار أمام مأخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.
 
كما تم إخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والرى والمسطحات المائية، بالإضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب باسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.
 

 


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