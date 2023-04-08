ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم السبت ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه المراغة السطحية بمركز المراغة، وأنه تم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز المراغة، وتم إغلاق ماخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، وعقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ، إلى أن نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات تتابع تحرك بقعة السولار كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات امام ماخذ محطة مياه طهطا السطحية وشطورة السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور اى آثار لبقعة السولار أمام ماخذ المحطة لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

الجدير بالذكر أنه تم اخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والرى والمسطحات المائية، بالاضافة الى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.