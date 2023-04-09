تسمم عشرات الأشخاص بغاز أول أكسيد الكربون نتيجة انقطاع الكهرباء فى كندا

كتب ــ محمد جمال

أفادت قناة "سى بى سى" التلفزيونية، بأن ما لا يقل عن 135 شخصا تسمموا بأول أكسيد الكربون في مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية، أثناء انتظارهم عودة التيار الكهربائى، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت القناة عن مديرية الصحة في المقاطعة، أن الكهرباء انقطعت عن المستخدمين بعد هطول أمطار جليدية في المنطقة يوم الأربعاء الماضى.

ووفقا للقناة التليفزيونية، تم نقل 135 شخصا إلى المرافق الطبية بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

وتؤكد القناة أن هذا الغاز السام، ظهر فى بيوت المواطنين المصابين عند محاولتهم استخدام الفحم للتدفئة وكذلك طهى الطعام باستخدام مواقد الغاز الخاصة بالشواء داخل البيوت.

وأشارت القناة إلى أن المطر الجليدى، ضرب مقاطعتى كيبيك وأونتاريو، وبسببه انقطع التيار الكهربائى عن مليون منزل ومبنى.

وتتوقع السلطات، أن تتمكن من إصلاح خطوط نقل الطاقة لتعود الكهرباء لجميع المستهلكين، يوم الاثنين المقبل.