بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 23 إثر حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعى فى أبو سمبل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

لقى شخص مصرعه وأصيب 23 آخرين، صباح اليوم، الأحد، فى حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعى على طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى المشرحة والمستشفيات القريبة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعى على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 95، جنوب مدينة أسوان، ووجه مدير المرفق الدفع بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الاسم يبلغ من العمر 35 سنة تقريباً، بينما أصيب 23 شخصاً، وهم: "أدم يوسف محمد، 36 سنة، وخضر فضل أدم، 62 سنة، وابنه أحمد خضر فضل، 24 سنة، ومدينة رمضان بدران، 24 سنة، وشقيقتها رجاء رمضان بدران، 17 سنة، وعزة أدم على، 49 سنة، والمعتصم الفاضل محمد، 20 سنة، وليلى حسن صالح، 40 سنة، ومازاد أزرق، 26 سنة، وفيصل داود عمر، 57 سنة، ومحمد أحمد على، 74 سنة، وخالد جعفر سيد، 50 سنة، ومحمد السعيد حامد، 47 سنة، ورمزى محمد عباس، 21 سنة، واسيا إبراهيم إسماعيل، 50 سنة، وعزة عبد الله إسماعيل، 50 سنة، وفيحاء محمد السانوسى، 21 سنة، وفريدة أدم هارون، 29 سنة، والطيب الإمام يوسف، 47 سنة، ومحمد أحمد مأمون، 41 سنة، وإشراقة صالح شجر، 50 سنة، وابتغاء خضر فضل، 26 سنة، وعماد محمد عبد السيد، 30 سنة".

وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه كسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.