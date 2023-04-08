اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية في الدقهلية

السبت، 08 أبريل 2023 11:53 م
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية في الدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

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أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم سيارتين مع دراجة بخارية "موتوسكل" بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية.

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم فى طريق المطرية بورسعيد الجديد أمام مدينة المطرية.

 

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة اصطدامها بأخرى وانجرافها لتصطدم بدراجه بخارية "موتوسكل"، وإصابة كل من عصام. ز. ح، حسن. ال. ه، إبراهيم. ع" تم نقل المصابين لمستشفى المطرية العام، تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

 


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