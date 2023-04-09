الكلى السكرية.. إليك 7 علامات تحذير يجب الانتباه إليها منها فقدان الشهية

الكلى السكرية، والمعروفة أيضًا باسم اعتلال الكلية السكري، هي حالة مزمنة خطيرة تصيب الأفراد المصابين بداء السكري، يحدث عادةً نتيجة ارتفاع مستويات السكر بالدم غير المنضبط والاستخدام المطول لأدوية السكري، تتأثر قدرة الكلى على أداء وظيفتها المعتادة المتمثلة في التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم باعتلال الكلية السكري، من خلال اتباع أسلوب حياة صحي وعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل فعال، يمكنك إيقاف أو تأخير اعتلال الكلية السكري، إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي دائم، ما يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى، وإليك العلامات التحذيرية المرتبطة بمرض الكلى السكري، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
الكلى السكرية.. إليك 7 علامات تحذير يجب الانتباه إليها منها فقدان الشهيةالأحد، 09 أبريل 2023 05:00 ص
الكلى
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