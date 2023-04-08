السكريات المخفية بالمنتجات الصحية أكثر فتكًا من السكر العادي في طعامك اليومى

كتبت إيناس البنا

السكر يضر بصحتك، ويرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة تهدد الحياة مثل السمنة، داء السكري وقلب مشاكل، والفشل الكلوي، عدا السمنة، وما إلى ذلك.

أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن الناس في جميع أنحاء العالم لا يأكلون فقط الكثير من السكر المضاف في الأطعمة والمشروبات، بل يستهلكون أيضًا كمية كبيرة من السكر المخفي فى الأطعمة التى تدعى أنها صحية.

وفقًا للمبادئ التوجيهية الموصى بها من قبل إدارة الغذاء والدواء، قد يأكل المواطن العادي حوالي 15 ملعقة صغيرة أو 60 جرامًا من السكر المضاف يوميًا، ومع ذلك ، فإن معظم الناس لا يقومون حتى بصب الكثير من السكر في أطعمتهم ، ولكن يتم إخفاء جزء كبير منها داخل العديد من الأطعمة المعبأة والمعالجة ، والتي يتم تسويق الكثير منها على أنها صحية.

وفقا لموقع " everydayhealth " يتسبب السكر في ارتفاع الأنسولين وتدمير الهرمونات في جسمك، مما يجعلك تكتسب الوزن والدهون، يمكن تتبع هذه المشكلات المتعلقة بالسمنة بشكل مباشر مقابل استهلاك الفرد للسكر.

فيما يلي بعض الطرق التي تخفي بها الشركات نسبة عالية من السكر في الأطعمة

منحهم اسمًا مختلفًا

تبيع العديد من الشركات منتجاتها المعبأة تحت شكل من أشكال وأسماء غير عادية ، مثل الجلوكوز والفركتوز وسكر العنب وغيرها ، لذلك يصعب تحديد المكون على الملصقات.

السكر المقنع مثل سكر العنب ، مالتوديكسترين ، وجميع الأمثلة الأخرى المذكورة لها تأثير شديد التآكل على صحة جسمك"، ينصح أن تبحث دائمًا عن السكريات المضافة التالية في ملصقات الطعام

سكر بني

علبة سكر

السكر الناعم

محلي الذرة

مركز عصير الفاكهة

مالتوديكسترين

مالتوز

سكر النخيل

سكر خام عضوي

خلط أنواع مختلفة من السكريات

في كثير من الأحيان، ستلاحظ أن المكونات مدرجة بالوزن على الملصقات وأن المكون الرئيسي في المنتج سيأتي دائمًا أولاً. كلما زاد وزن هذا العنصر ، كلما ظهر في أعلى القائمة.

الاستفادة من ذلك، يجعل مصنعو المواد الغذائية منتجاتهم تبدو أكثر صحة، باستخدام كميات أقل من ثلاثة أو أربعة أنواع من السكر في منتج واحد وخلطها، يتم بعد ذلك إدراج هذه السكريات في قائمة المكونات ، مما يجعل المنتج يبدو منخفضًا في السكر.

"يتم تسويق العديد من المنتجات بطرق مختلفة لمحاولة عرض بديل أكثر صحة للمنتجات الحالية. على سبيل المثال ، يستخدم المسوقون مصطلحات مثل "خبز" كحل مفيد لمشكلة تناول الوجبات الخفيفة. فقط لأنها مخبوزة ، لا تجعلها أفضل. مثلما يتم خبز المنتج أعلاه ، فإنه يحتوي على 4 أنواع مختلفة من السكر. عادةً ما يربط الناس السكر بطعم حلو، ولكنه موجود في معظم المنتجات المعبأة والمعالجة للمساعدة في جعله أكثر قبولًا ". قال السنادية.

إضافة السكر إلى الأطعمة التي تبدو صحية

بينما لا بد أن تكون منتجات المخابز محملة بالسكر، فإن بعض مصنعي المواد الغذائية يضيفون حلاوة إلى الأطعمة التي لا تعتبر دائمًا حلوة، على سبيل المثال، زبادي الفاكهة وحبوب الإفطار والصلصات وما إلى ذلك.

كثير من الناس لا يدركون ويفهمون أن هذه الأطعمة قد أضافت السكر ولا يدركون الكمية التي يستهلكونها.

الادعاء بمنتجات "صحية"



عادة ما يرسم المصنعون صورة سعيدة مع المحار الصحي ، مما يجعل عناصرهم تبدو أكثر صحة ، ويساعد على إنقاص الوزن ، ومغذية ، حتى عندما تكون مليئة بالسكر المضاف. غالبًا ما تستخدم كلمات مثل "حمية" و "خفيف" و "قليل الدسم" و "منخفض السعرات الحرارية" في هذه الأطعمة.