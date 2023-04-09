الشباب والرياضة فى الشرقية تعلن حاجة لشغل وظيفة مدير عام.. اعرف الشروط

الشرقية - إيمان مهني

أعلنت مديرية الشباب والرياضية بالشرقية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشباب، من الحاصلين على مؤهل عال مناسب، وحضروا البرامج المناسبة للتنمية فى مجالات العمل، على أن يتم غلق باب التقديم للوظيفة يوم 20 أبريل الجارى.

واشترطت مديرية الشباب والرياضة في شاغل الوظيفة، قضاء مده بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من السمتوى الأول (ا) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 35 لسنه 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

وأوضحت المديرية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية ، المهارات الفنية المطلوبة للوظيفة وهى معرفة تامة بقواعد وأصول العمل، مهارة فى إعداد الخطط وبرامج العمل، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

ولفت مديرية الشباب والرياضية بالشرقية، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفة هي:

1. 8 صور شخصية

2. ملف يحتوى على أصل + (7) صور مما يلى:

3. بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهه العمل

4. بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية / الجنائية

5. بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإدارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.

6. التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها أن أمكن وبيان بالإنجازات التى حققها

7. بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التى يشغلها والسابق شغلها واوجه التطوير التى قام بها أثناء شغلها

8. أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير ).