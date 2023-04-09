اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 08:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة فى الشرقية تعلن حاجة لشغل وظيفة مدير عام.. اعرف الشروط

الأحد، 09 أبريل 2023 07:00 م
الشباب والرياضة فى الشرقية تعلن حاجة لشغل وظيفة مدير عام.. اعرف الشروط وزارة الشباب والرياضة
الشرقية - إيمان مهني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الشباب والرياضية بالشرقية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشباب، من الحاصلين على مؤهل عال مناسب، وحضروا البرامج المناسبة للتنمية فى مجالات العمل، على أن يتم غلق باب التقديم للوظيفة يوم 20 أبريل الجارى.
 
واشترطت مديرية الشباب والرياضة في شاغل الوظيفة، قضاء مده بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من السمتوى الأول (ا) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 35 لسنه 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.
 
وأوضحت المديرية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، المهارات الفنية المطلوبة للوظيفة وهى معرفة تامة بقواعد وأصول العمل، مهارة فى إعداد الخطط وبرامج العمل، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
 
ولفت مديرية الشباب والرياضية بالشرقية، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفة هي: 
1. 8 صور شخصية
2. ملف يحتوى على أصل + (7) صور مما يلى:
3. بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهه العمل
4. بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية / الجنائية
5. بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإدارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.
6. التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها أن أمكن وبيان بالإنجازات التى حققها
7. بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التى يشغلها والسابق شغلها واوجه التطوير التى قام بها أثناء شغلها
8. أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير ).

الشرقية

مديرية الشباب بالشرقية

وظيفة خالية

اخبار الشرقية

وظائف خالية بالشرقية



الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار عدد من الوظائف القيادية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:09 ص

التعليم العالي: فتح باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافى بالمكاتب الثقافية بالخارج

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:27 ص

منع العمد والمشايخ السابق فصلهم من التقدم لشغل الوظيفة مجددا.. اعرف التفاصيل

السبت، 08 أبريل 2023 09:00 ص

مديرية إسكان البحر الأحمر تطلب وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:57 م

"التنظيم والإدارة" يرد على تساؤلات حول قواعد شغل الوظائف القيادية

الجمعة، 07 أبريل 2023 09:45 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة