السجن المؤبد لشخص قتل ابن عمه وأصاب خاله فى أسيوط بسبب الميراث

أسيوط -هيثم البدرى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز على الرئيس بالمحكمة، وأحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح محمد تمام، بالسجن المؤبد لشخص قتل ابن عمه وأصاب خاله بسبب خلافات على الميراث بمركز صدفا.

تعود وقائع القضية إلى تلقى مركز شرطة صدفا بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات على الميراث ووجود قتيل ومصاب.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقتل " محمد. هـ. ع " وإصابة " عبد الناصر. خ. م " خال المجنى عليه الأول أثناء خروجهما من أدى واجب عزاء.

ودلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين المجنى عليه الأول وأبناء عمه بسبب الميراث وتدخلت لجان عرفية للحل بين الطرفين ولكن دون جدوى وعلى إثرها قام المتهم وآخر هارب على عقد النية على قتل المجنى عليه واعدا لذلك أسلحة نارية وما أن ظفرا به أثناء خروجه من أداء سرادق عزاء رفقة خاله المجنى عليه الثانى قاما بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى مقتل المجنى عليه الأول وإصابة الثانى.