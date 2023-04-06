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الداخلية تضبط 25 بندقية فى مداهمات أمنية بأسيوط

الخميس، 06 أبريل 2023 12:43 م
الداخلية تضبط 25 بندقية فى مداهمات أمنية بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة (صدفا - الغنايم)، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (40) قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (32 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").
 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (373) حكم قضائى متنوع.
 

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