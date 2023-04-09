قال الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إن تنوع الشعب العراقى يمثل عنصر قوة، وهو دليل حى على الإرث الحضارى للبلاد.
جاء ذلك في تهنئة الرئيس العراقى للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، متمنياً لهم عيداً سعيداً ينعمون فيه وكل العراقيين بالأمن والسلام.
وأضاف الرئيس العراقى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية - أن "التنوع الذى يزخر به شعبنا هو عنصر قوة ودليل حي على الإرث الحضارى والإنسانى لبلدنا، وهو دافع للعمل المشترك في سبيل مستقبل مزدهر للجميع".
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