جاء ذلك في تهنئة الرئيس العراقى للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، متمنياً لهم عيداً سعيداً ينعمون فيه وكل العراقيين بالأمن والسلام.

وأضاف الرئيس العراقى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية - أن "التنوع الذى يزخر به شعبنا هو عنصر قوة ودليل حي على الإرث الحضارى والإنسانى لبلدنا، وهو دافع للعمل المشترك في سبيل مستقبل مزدهر للجميع".