اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث سير على دائرى ببا جنوب محافظة بنى سويف

الأحد، 09 أبريل 2023 08:57 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سير على دائرى ببا جنوب محافظة بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية بدائري مركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية بدائري مركز ببا مما أسفر عن وقوع مصابين وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلي أقرب مستشفى.
 
وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم سيد عاطف مبروك 18 سنة، مينا عزت عزيز 15 سنة، وأحمد محمد أحمد 15 سنة مصابين بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد سيد علي 25 سنة مصاباً بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالساعد اليمني وجميعهم مقيمون بمركز ببا.
 
تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

 


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