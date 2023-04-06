تطوير سجل مدنى الفنت بمركز الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتكثيف المتابعات الميدانية للوقوف على انتظام سير العمل وتوافر الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع مدن وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة، وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير بهذا الشأن.

وتفقد محمد بكري رئيس مدينة الفشن أعمال رفع كفاءة وتطوير مكتب السجل المدني بقرية الفنت وتجهيزه بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، لتقديم الخدمات للمواطنين من استخراج مستندات الأحوال المدنية (شهادات ميلاد – وفاة – زواج – طلاق – قيد عائلي)، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي للسجل، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن أهداف المحافظة في تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية.

كما تابع رئيس المدينة انتظام سير العمل بالوحدة المحلية لقرية الفنت وأعمال رخص المحلات وكذلك معدلات الاستهلاك الخاصة بسيارات الحملة الميكانيكية وتحصيل الإيرادات، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة الموقف الخدمي بقرى المركز على أرض الواقع.

وفي سياق متصل قامت لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية، بتفقد انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بعدد من المصالح الحكومية بدائرة مجلس قروي إقفهص، حيث تم المرور على الوحدة المحلية للقرية، والطب البيطري والوحدة الصحية والجمعية الزراعية بقرية صفط النور للتأكد من توافر الخدمات، فضلاً عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري، والاطمئنان لحالة النظافة ورفع الإشغالات ورخص المحلات والإعلانات، وذلك تحت إشراف ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز.