إصابة 3 أشخاص فى حادث إطلاق نار داخل مول بولاية ديلاوير الأمريكية

كتب محمد جمال

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث إطلاق نار داخل مركز تجارى بولاية ديلاوير الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وذكرت شرطة ديلاوير، أن حادث إطلاق النار وقع فى مركز تجارى خارج مدينة ويلمنجتون مساء السبت.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاوير، ديف كاربنتر جونيور، قوله إن العديد من وكالات إنفاذ القانون وغيرهم من رجال الطوارئ موجودون في مكان الحادث بـ"كريستيانا مول" حيث يجرى التحقيق فى الحادث.

ودعت شرطة ديلاوير عبر حسابها في "تويتر" المواطنين لتجنب المرور في المنطقة التي يقع فيها المركز التجارى.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن وضع المصابين في الحادث، لكنها قالت إنهم نُقلوا جميعا إلى مستشفى بالمنطقة لتلقى العلاج الطبى.