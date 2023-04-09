إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أصيب 13 شخصاً، اليوم، الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من الكيلو 90 بنطاق مركز إدفو شمال محافظة أسوان، ووجه مدير المرفق الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصاً، وهم: "محمود يوسف عبد الله، 38 سنة، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالوجه، وإنعام محمد حامد، 60 سنة، مصابة اشتباه نزيف بالمخ، وطلعت نعيم يوسف، 56 سنة، مصاب بخلع فى الكتف الأيمن، وعبد الله مصطفى عبد الله، 24 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأشرف محمود طاهر، 44 سنة، مصاب بجرح قطعى بالجبهة وكدمات متفرقة، ووفاء فتحى أحمد، 24 سنة، مصابة بجروح متفرقة بالوجه، والزهراء عبد المنعم حمد، 29 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمود صلاح سيد، 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعطيات بدرى أحمد، 52 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأشرف لبيب صابر، 51 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونفيسة بدرى أحمد، 45 سنة، مصابة بغيبوبة، وأسماء محمد أحمد، 22 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبخيتة عبد العزيز أحمد، 52 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين بواسطة 10 سيارات إسعاف إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.