إصابة 6 أشخاص فى حوادث متفرقه بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي، ووقوع 3 حوادث تصادم بأماكن متفرقة داخل محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبات المتسببة في تلك الحوادث تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، أعلي كوبري الأخصاص بمدينة المنيا، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة محمد فتحي 22 عاما، موظف، تم نقله إلي المستشفي مصابا بسحجات وكدمات.

كما تلقى مدير الأمن بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان، أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: أماني حسن 25 عاما، حسام حسن 27 عاما، مازن محمد جمال 3 شهور، يقيمون بمركز مغاغة، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا باصطدام سيارة مجهولة فرت هاربة بشخص يدعي عماد ثابت 59 عاما، بسبب السرعة بالقرب من محور سمالوط غرب، وتم نقله للمستشفي للعلاج وتكثف إدارة البحث من جهودها لضبط السيارة وقائدها الهارب.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الزراعي أمام قرية البيهو بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة طه عز الدين 14 عاما، مقيم بمدينة سمالوط، باشتباه كسر بالفخذ وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.