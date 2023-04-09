اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية في سنورس بالفيوم.. صور

الأحد، 09 أبريل 2023 05:41 م
إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية في سنورس بالفيوم.. صور إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الفيوم رباب الجالي

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صرح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأن الأجهزة التنفيذية بالمركز، تمكنت من إزالة ثلاث حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية، في حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرى المركز.

وأوضح، بحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الحملة، أزالت حالتي تعدِ بقرية مطرطارس، عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض، الأولى على مساحة قيراط و4 أسهم، والثانية بمساحة 12 سهمًا.
 
كما أزالت الوحدة المحلية بقرية بيهمو، تعدِ على قطعة أرض زراعية بمساحة 12 سهمًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 
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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 


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