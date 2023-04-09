إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية في سنورس بالفيوم.. صور

صرح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، بأن الأجهزة التنفيذية بالمركز، تمكنت من إزالة ثلاث حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية، في حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرى المركز.

وأوضح، بحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الحملة، أزالت حالتي تعدِ بقرية مطرطارس، عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض، الأولى على مساحة قيراط و4 أسهم، والثانية بمساحة 12 سهمًا.

كما أزالت الوحدة المحلية بقرية بيهمو، تعدِ على قطعة أرض زراعية بمساحة 12 سهمًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.