أوقاف الغربية: 813 مسجدا لإحياء سنة الاعتكاف بمراكز ومدن المحافظة

الغربية محمد طارق

كشفت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية، عن تخصيص 813 مسجداً بمراكز وأحياء وقرى المحافظة لإحياء سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وذلك ضمن خطة المساجد التي تم تخصيصها من قبل وزارة الأوقاف للاعتكاف على مستوى الجمهورية.

ووجهت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، مشيرة إلى أن أنها خصصت امام ومشرف علي المسجد، وان الهدف من الاعتكاف هو إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.