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أوقاف قنا تحدد مساجد الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان

الأحد، 09 أبريل 2023 10:12 ص
أوقاف قنا تحدد مساجد الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان مسجد - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الأوقاف بقنا عن عدد وأماكن المساجد التي حددتها الأوقاف للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان والبالغ عددهم 9 مساجد على مستوى المحافظة.
 
قال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، لليوم السابع، إن المساجد هي " المسجد العتيق بالشرقي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، الهداورة بمركز الوقف، أبو بكر الصديق بقفط، المغربي بقنا.
 
وتابع جبر، من المساجد أيضا العمري بقوص، والسلام بفرشوط، وعمر بن الخطاب بنقادة، المحولات في بركة بنجع حمادي، والفتح بنجع حمادي.
 
 

 


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