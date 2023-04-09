ألمانيا تناشد سكان مدينة هامبورج بغلق النوافذ بسبب سحابة من الدخان السام

كتب محمد جمال

تشكلت سحابة من الدخان السام في سماء مدينة هامبورج الألمانية، عقب اندلاع حريق كبير فى أحد المستودعات، فى منطقة روتنبرج سورت.

ووفقا لصحيفة Spiegel الألمانية، شب حريق ضخم في مستودعين، وتم تحذير سكان المنطقة من المخاطر الناجمة عن الحريق وما سينتج عنه من غازات سامة مشبعة بالمواد الكيميائية.

وطالبت السلطات الألمانية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وإغلاق النوافذ والأبواب وإغلاق أجهزة التهوية والتكييف، وتم تصنيف الحريق والدخان الناجم عنه بأنه "شديد الخطورة".

ورجحت إذاعة NDR، وفقا للبيانات الأولية، أن المواد الناتجة عن الحريق يمكن أن تكون كبريتيد الهيدروجين.

وأفادت شرطة مدينة هامبورغ، بأن سحابة الدخان التي تشكلت جراء الحريق في المستودع، تتجه نحو وسط المدينة، وحذرت السكان من استنشاق الهواء الملوث بالمواد الكيميائية.

ووفقا لخدمة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، فقد أثر الحريق على حركة القطارات، وتم إغلاق بعض المحطات في المدينة، وكذلك إلغاء أو تأخير أو إعادة جدولة بعض الرحلات المتجهة من هامبورج باتجاه برلين وروستوك.