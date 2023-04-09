أحياء الإسكندرية تكثف أعمال تجميل ودهان البلدورات استعدادا لأعياد شم النسيم

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، أعمال النظافة والتجميل، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، ورفع كفاءة وتطوير جميع أنحاء وضواحي الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع أعياد الربيع.

وفي هذا الصدد؛ تابعت عزة سعد رئيس حي وسط أعمال دهان البلدورات شملت محور المحمودية علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي وطريق الكورنيش.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة أعمال تجميل الشوارع والميادين حيث تم دهان البلدورات بطريق الكورنيش بالإضافة إلى قص وتبليط النخيل بالكورنيش بعدد 55 نخلة.

وتابع اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق أعمال التطوير والتجميل ودهان البلدورات بطريق الكورنيش علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان أعمال دهان البلدورات بطريق محور المحمودية وغسيل الأرصفة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمحور.