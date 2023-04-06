صور.. حملات نظافة وإزالة الإشغالات ورصف الطرق ليلا بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت عدد مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات ليلية، لرفع الاشغالات، وأعمال النظافة، ورفع كفاءة الإنارة، وازالة التعديات على أراضي زراعية، وتمهيد الطرق ورصفها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية منية جناج التابعة لقرية محلة دياى، عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بطول 100 متر تقريبا خلف مزرعة قديمة، بحضور وليد فلفل ،نائب قرى جنوب، ومحمد بديوى، وإيهاب الطوخى، وحاتم الطراوى النوباتجى الليلى ومدير الجمعية الزراعيه، والسعيد فلوص، رئيس القسم الهندسي.

تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلا ،وذلك من خلال رفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، وذلك لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية بنطاق المدينة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمدينة، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وتابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال الحملات المكبرة للنظافة ليلا بشوارع المدينة وتفريغ حاويات القمامة ورفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل بمركز ومدينة فوه، موجها النواب ورؤساء القرى بالمتابعه المستمره على مدار الساعه، لرصد أي تجاوزات، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا.

تابع أحمد علي عيسى، رئيس مدينة سيدي، أعمال النظافة، وتمهيد شارع الجامع الكبير، ابتداء من نقطة الشرطة وحتى ميدان سيدي غازي، ورفع الاشغالات، وإحلال طبقة الرصف القديمة والمتهالكه، تمهيدا لرصفه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2022 /2023 التي ينفذها مجلس مدينة سيدى غازي، وشملت أعمال الرصف، والتطوير، وتوسعة الشارع، وعمل شبكه كامله من بالوعات صرف مياه الأمطار .







