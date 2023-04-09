أحمد الأنصارى يتفقد أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بشوارع مدينة الفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك، بعددٍ من الشوارع والأحياء بمدينة الفيوم، فى جولة ميدانية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور محمد التونى، معاون المحافظ، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وشيرين محمد، نائب رئيس المدينة.

بدأت الجولة، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، بتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بعددٍ من الشوارع الفرعية بمنطقتى التفتيش، ومساكن رفعت عزمى، بمدينة الفيوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير أحياء العاصمة، تابع خلالها، أعمال تركيب الإنترلوك التى انتهت، بهدف إضفاء المظهر الجمالى والحضارى على المنطقة بشكل عام، وشدد على ضرورة المحافظة على الأعمال التى نفذت من خلال متابعتها، وصيانتها بشكل مستمر.

كما تفقد، أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بشارع 25 خلف مضرب الأرز بمدينة الفيوم، وأصدر توجيهات مشددة، بضرورة تنفيذ أعمال الرصف، طبقًا للاشتراطات الهندسية، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، مع استمرار تركيب الإنترلوك، واختيار الألوان المناسبة، لإضفاء الشكل الجمالى على المنطقة.

وأوضح "الأنصاري"، أن هذه الأعمال تأتى فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق، وتركيب الإنترلوك بالشوارع الفرعية، موجهًا كل رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة، ورفع جميع الإشغالات، والتعديات على الطرق، والأرصفة أولًا بأول، للتيسير على السيارات والمارة.











