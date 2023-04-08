اليوم السابع
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20 طبيبا من الجامعات المصرية يصلون مستشفى بئر العبد لخدمة المرضى مجانا

السبت، 08 أبريل 2023 01:34 م
20 طبيبا من الجامعات المصرية يصلون مستشفى بئر العبد لخدمة المرضى مجانا مستشفى بئر العبد التخصصى
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء، اليوم السبت، 20 طبيبا، من 4 جامعات لإجراء خدمات تقديم الكشف الطبى وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كافة قرى ومدن المحافظة، بشكل مجانى. 

وأعلن مستشفى بئر العبد بيانا بأسماء الأطباء من مختلف التخصصات، والذين استقبلتهم المستشفى، وفق بروتوكول مستشفي بئرالعبد و التعاون المشترك مع الجامعات المصرية وهى "القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة"، ويقدمون خدماتهم خلال الفترة من 08/04/2023 حتى 14/04/2023.

وسبق وأعلن مستشفى بئر العبد نجاح  فريق طبى بمستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء فى إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لطفل مريض من مدينة العريش يعانى من مرض نادر يسمى بالعظام الزجاجية يتسبب فى كسور متعددة و وبطريقة متكررة، وقام فريق طبى بإجراء عملية جراحية ناجحة و طريقة حديثة و فعالة لعلاج المرض لأول مرة بشمال سيناء.

الفريق الطبى مكون من الدكتور محمد سلامه حمدى مدرس وإستشارى جراحة العظام وجراحات المفاصل والعمود الفقري والمناظير  بالقصر العيني جامعة القاهرة و رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بئر العبد، ودكتورة هالة الصباغ مدرس التخدير بالقصر العيني جامعة القاهرة ، ودكتور صدقى حسانين عطية إستشارى جراحة العظام بمستشفى بئر العبد التخصصي، ومحمود فيصل فنى العظام بمستشفى بئر العبد التخصصي، ومحمد أبو عمارة فنى اشعة بمستشفى بئر العبد التخصصي .

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الأسماء

 



 

 


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بئر العبد

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جامعة القاهرة

جامعة الازهر

جامعة الزقازيق

جامعة المنصورة



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