20 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات طبية مجانا لأهالى سيناء بمستشفى بئر العبد

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء اليوم السبت، الأطباء القادمين وفق بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، وأعلن المستشفى أن الأطباء من جامعات الأزهر القاهرة والمنصورة والزقازيق، ويستمر عملهم حتى الخميس القادم 2023/3/10.

وأوضح البيان، أن الـ20 طبيبا يغطون كافة التخصصات المطلوبة، وهى تخدير جراحة عظام وجهاز هضمى و أشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر وأوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير .

وتعد مستشفى بئر العبد التخصصى، ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام والتى بدورها تستقبل قافلة أطباء جامعيين اسبوعيا .

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.

وأعلنت مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، فتح العيادات الخارجية بمستشفى بئر العبد التخصصي، للعمل فى الفترة المسائية من الساعة 4.30 مساءا إلى الساعة 6.30 مساء.

وسبق وشهدت مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء استقبالها قافلة طبية قدمت خدماتها المجانية لكافة أهالى محافظة شمال سيناء اعقبها انتقال القافلة لتقديم القافلة للأهالى بقريتى 30 يونيو وبالوظة بنطاق مركز بئر العبد .