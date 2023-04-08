محافظ الإسكندرية: ملف الطفولة أول اهتماماتنا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة بتكثيف ومواصلة مجهوداتها لتعزيز وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والتمييز، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كافة البرامج والاستراتيجيات التى تكفل حقوق أطفال مصر فى النماء والأمان والمشاركة الإيجابية.

وتنفيذًا لذلك تعاملت اللجنة العامة لحماية الطفولة خلال شهر مارس 2023 مع 118 بلاغا لأطفال فى خطر محدق و7 بلاغات لأطفال فى خطر جسيم و 53 بلاغ خطر متوسط بإجمالى عدد 193 طفل، حيث تم التعامل مع كافة البلاغات بشكل فورى، كما تم التعاون مع هيئة النيابة الموقرة فى 108 قضية وتم تقديم الدعم اللازم لهم وتقديم التقارير اللازمة للنيابة، فضلًا عن استقبال والتعامل مع 79 بلاغا لأطفال معرضة للخطر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لإزالة الخطر الواقع عليهم.

كما شاركت لجان حماية الطفولة بالإسكندرية مع المجلس القومى للمرأة فى برنامج المبادرة الوطنية لدوائر حكى (دوي) تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على مدار خمس أيام خلال شهر مارس، وذلك بهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن ومخاوفهن ومشاركة قصصهم وخبراتهم والعمل على تمكينهم داخل مجتمعاتهن.

استهدف البرنامج ما يقرب من 2000 فتاة فى 10 مدارس بنطاق حى منتزه أول، منتزه ثان، شرق، وسط ، غرب، العجمى.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم الأم المصرية تم عقد ندوة فنية بالمركز الثقافى القومى لدار الأوبرا المصرية لمناقشة مكانة المرأة المصرية فى السينما وتأثيرها على المجتمع.

وعلي مستوي اللجان الفرعية تم عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب بحضور كافة أعضائها من الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة كافة حالات الأطفال المعرضين للخطر المحدق وعمل دراسة حالة لهم من شأنها إزالة الخطر الواقع علي الأطفال.

كما شاركت الوحدة الفرعية للجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة برج العرب بحملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 14 - 16 مارس بقري (بهيج - البرج القديم) لرفع الوعي المجتمعي حول المشاكل الناجمة عن ختان الاناث وتعزيز حقوق الفتاة الاساسية واستهدفت الحملة 300 أُم حيث تم توعيتهم بأحكام الدين الاسلامي والمسيحي في الختان وبالأضرار الجسدية الجسيمة الناتجة عن الختان وتم تعريفهم بالعقوبات القانونية كما تم تعريفهم بدور لجان الحماية وكيفية التواصل معها ومع خط نجدة الطفل 16000 ورقم منظومة الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة 15115.

جاء ذلك بحضور أمل عادل حسام الدين رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة والسادة أعضاء اللجان الفرعية ومسئولى الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدنى.