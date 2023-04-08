حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها، لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

وأشار مركز ومدينة برج العرب، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، شن المركز حملة إزالة أسفرت عن بناء مخالف عبارة عن سور على أرض بدون ترخيص ، بشارع جمال عبد الناصر ،وتمت إزالة فورية لأعمال البناء المخالف.

وعلى صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين، بضرورة استمرار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف ، وإيقاف الدعم التمويني، ودعم الأسمدة، المقرر له، مؤكداً على ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد الشريف على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفى هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة 7 جمالونات مقامة على مساحة نحو 8 آلاف متر بالمخالفة وبدون ترخيص، بالإضافة إلى حالتى بناء مخالف على أراضى زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرية أبيس الثانية.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب بقيادة اللواء طه زهير حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن غرفتين من البلوك الأبيض بدون سقف على مساحة 35م2 بشارع جمال عبدالناصر تم ازالتهم بالكامل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أى مخالف.

ازالة بناء مخالف في برج العرب بالإسكندرية