للرياضيين.. تعرف على أفضل مكملات لكمال الأجسام

إذا كنت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي أو تستهلك أي محتوى للياقة البدنية عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أنك على دراية بشعبية مكملات كمال الأجسام، الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، وشرب المشروبات الملونة ، وشد العضلات هي "الوضع الطبيعي الجديد" لرواد الجيم.

هل مكملات كمال الاجسام طبيعية؟



مكملات كمال الأجسام وفقا لموقع " health " ، على الرغم من شعبيتها ، لديها تصور عام سلبي. بينما يعتقد البعض أنها ليست طبيعية ويمكن أن تضر الجسم. المكملات متاحة قانونًا في السوق ويتم تنظيمها كغذاء من قبل إدارة الغذاء والدواء بدلاً من الأدوية. يمكن أن تلحق المكملات ضررًا بشخص ما فقط إذا استخدمتها بشكل مفرط أو استهلكت منتجًا مكررًا.

ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام المكملات الغذائية؟



لا ينبغي استخدام المكملات لأكثر من ثلاثة أشهر، وبعد استخدامه لمدة 100 يوم ، يجب على الشخص التوقف عن استخدامه لمدة شهرين على الأقل من أجل طرده من الجسم.

1) بروتين مصل الحليب



بروتين مصل اللبن هو مكمل أساسي لكمال الأجسام، عندما يذهب الشخص إلى صالة الألعاب الرياضية ويرفع الأوزان ، تزداد احتياجاته من البروتين، يعد بروتين مصل اللبن أحد أفضل الطرق لتلبية متطلباتك اليومية من البروتين ، حيث توفر الحصة بسهولة 24 جرامًا من البروتين دفعة واحدة، الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو التحقق من المصدر والتأكد من أن البروتين الذي تستخدمه أصلي.

2) الكرياتين



كمال الأجسام هو كل شيء عن القوة والحجم. عندما نقول أن شخصًا ما لاعب كمال أجسام ، فإننا نشير إلى هيكل جسمه الكبير وعضلاته. الكرياتين هو أحد أفضل مكملات كمال الأجسام لزيادة الحجم والقوة. الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أنه يجب ألا تستهلكه لأكثر من شهر. يمكنك التبديل بين 30 يومًا على الكرياتين و 15 يومًا راحة.

3) الأحماض الأمنية BCAA



الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAA) هي مكمل مهم لبناء العضلات. كما أن البروتين هو لبنة بناء العضلات ، فإن BCAA هو لبنة بناء البروتين، يتوفر BCAA في شكل مسحوق ، ويوصى بتناوله أثناء التمرين للحصول على أفضل النتائج.

4) زيت السمك



يضع كمال الأجسام الكثير من الضغط على الأوتار والعظام والأربطة. تناول مكملات زيت السمك تقوي المفاصل مما يساعد على منع الإصابة، إذا كنت تتناوله لأول مرة ، فتناوله مرة واحدة في اليوم، بعد شهر ، يمكنك زيادة الجرعة ولكن لا تتناولها لأكثر من 60 يومًا على التوالي.