فحص 856 مواطنا فى قافلة طبية لصحة قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

تابع الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية أبو دياب شرق التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ضمن إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وتابع تاوضروس عمليات الكشف بالعيادات المختلفة التى تتضمنها القافلة، مشيرا إلى أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على 856 مواطنا، فى 6 تخصصات طبية بواقع " 302 حالة أطفال، 237 حالة أمراض باطنية، 203 حالة طب وجراحة العيون، 44 حالة جراحة عامة، 43 حالة تنظيم الأسرة، 27 حالة أمراض نساء وتوليد "، وإجراء فحوصات معملية لـ 73 حالة.‏‪

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وطرق الوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 75 مواطنا.