اليوم السابع
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فحص 348 مواطنا بقافلة طبية تابعة لـ"حياة كريمة" بقرية أم الحويطات بسفاجا

السبت، 08 أبريل 2023 12:10 م
فحص 348 مواطنا بقافلة طبية تابعة لـ"حياة كريمة" بقرية أم الحويطات بسفاجا القافلة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، توقيع الكشف الطبى على 348 مواطنا فى قافلة طبية خلال يومى 5 و 6 أبريل الجارى، بالوحدة الصحية لقرية أم الحويطات بسفاجا، ضمن القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة.
 
وأكدت المديرية فى بيان لها، أنه تم إجراء الكشف وفحص وصرف العلاج مجانا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.
 
كما شملت القافلة إجراء 69 فحصا معمليا، واجراء 14 اشعة وسونار، واجراء 31 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

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