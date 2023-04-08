غدر امرأة.. زوجها باع أملاكه لينفق عليها ثم طلبت الطلاق ونسيت عشرة 19 سنة

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي تمكين من رؤية أولاده، ودعوي تخفيض نفقة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بالتخلف عن تمكينه من رعاية أطفاله، مشيراً إلى رفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما وذلك بعد 19 عاما من الزواج، مما دفعه لملاحقتها بدعاوي قضائية من طاعة ونشوز وتمكين رؤية.

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتي دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ وبعد أن بعت ممتلكاتي حتي أسدد لها النفقات ومصروفاتها التي لا تنتهي تخلت عني ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وذلك بالرغم من أن الإساءة من جانبها، لتستولي على 900 ألف جنيه من أموالي".

وأشار:" زوجتي طالبتني بزيادة النفقات رغم مروري بضائقة مالية، بخلاف قيامها باستغلال حبي لها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها عقد الصلح، ووضع يديها على منزلى، بخلاف المنقولات والمصوغات أشتريتها لها، بعد أن عجزت عن حل الخلافات وديا، ووجد نفسي بالإهانات والسب والقذف على يديها".

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 للذكر و17 للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.