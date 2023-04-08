تفاصيل احتفالات ليالى رمضان الثقافية والفنية فى مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت فى مدينة العريش، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة العريش، وأعلنت ثقافة شمال سيناء أن الاحتفالات شهدت إقبالا كبيرا على العروض الفنية لفرقة العريش الاستعراضية، ولاقت العروض تفاعلا كبيرا، وقدمت خلاله الفرقة عددا من الأغنيات الرقصات الشعبية منها رقصة البمبوطية، رقصة سينا العين، رقصة السامر السيناوى، رقصة رمضان كريم.

كما تم تنفيذ عدة ورش للحرف البيئية لإدارة الدراسات والبحوث قسم «القرية » منها ورشة تصنيع الكليم السيناوى بقصر ثقافة العريش، تعلم كيفية دمج الخيط فتلتين علي المغزل الخشب لتقوية الخيوط، ويعتبر من الخطوات الأولية قبل البدء في عملية النسيج، للمدربة ليلي حسن محمود ربة منزل، ضمن برامج شهر رمضان الثقافية والفنية، بالإضافة الى ورشة تطريز للثوب السيناوى قسم «المرأة» بقصر ثقافة العريش، تم من خلالها عرض الأدوات المستخدمة في الورشة من قماش ايتامين وقماش أسود المستخدم فى التطريز وكذلك الابر والخيوط المستخدمة، بدء بتعلم غرزه النجمة علي الايتامين والماركة وهي الأساسية في معظم الشغل السيناوي فى التطريز، للمدربة نيفين المطري. إشراف وتوجيه نسرين الشوربجى مدير إدارة الدراسات والبحوث بالفرع.

كما واصل قسم « الشباب والعمال» تنفيذ ورشة فنية للوحات سيناوية بخامة الجلد الطبيعي للأستاذ شعبان جمعه موجه تربية فنية، بقصر ثقافة العريش تحدث عن كيفية استخدام ماكينة الحرق التى يتم من خلالها رسم التصميمات التى تنفذ على الجلد إشراف وتوجيه إيناس سمير مدير القصر، وفعاليات المقهى الثقافي لأدباء شمال سيناء والمهتمين بالأدب والشعر بسهرة ثقافية بقصر ثقافة العريش لليوم السابع ضمن فعاليات برنامج شهر رمضان بحضور لفيف من أدباء سيناء.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، "ليالى رمضان الثقافية في كل مكان"، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.