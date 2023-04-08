ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن الطبيب ألبرتو زانجريلو، الذي يرأس أيضًا وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل، قوله إن برلسكونى يستجيب جيدًا للعلاجات التى يتلقاها على الرغم من مرضه الخطير.

وكان زانجريلو قد كشف في وقت سابق أن برلسكوني البالغ من العمر 86 عامًا يعانى من حالة مزمنة من سرطان الدم.