ضبط حالتى تعد على أراض زراعية بقرية المطاهرة البحرية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها فى متابعة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واستمرار المتابعة واليقظة التامة لأية حالات تعد يتم رصدها وتنفيذ الإزالات الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف فى المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية، والتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة.
من جانبه قال اللواء هانى بدوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم إيقاف أعمال حفر أساسات وإزالة حالتى تعد على الأرض الزراعية بقرية المطاهرة البحرية، وعلى الفور تم إيقاف أعمال الحفر والتعدى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع التشديد بالمتابعة والتنسيق مع مسئولى الزراعة بالمركز حتى عودة الأرض صالحة للزراعة مرة أخرى.
من جانبه قال اللواء هانى بدوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم إيقاف أعمال حفر أساسات وإزالة حالتى تعد على الأرض الزراعية بقرية المطاهرة البحرية، وعلى الفور تم إيقاف أعمال الحفر والتعدى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع التشديد بالمتابعة والتنسيق مع مسئولى الزراعة بالمركز حتى عودة الأرض صالحة للزراعة مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة