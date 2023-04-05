تحرير 164 مخالفة خلال حملة تموينية على المخابز البلدية والمحال بملوي

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تنظيم حملات تموينية مكبرة وذلك لتشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.



من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية بدائرة المركز، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين ومسئولي الأغذية، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 164مخالفة، شملت 98 مخالفة تموينية للمخابز و66 مخالفة للمحلات التجارية، حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ عدم إعطاء بون ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ غير مطابق للمواصفات - عدم إعلان عن الأسعارـ عدم وجود شهادة صحية ـ حيازة سلع غذائيّة بدون فواتير ـ ذبح خارج السلخانة )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كما تم ضبط 7 طن مواد غذائية والتى تنوعت بين (دقيق- سكر مدعم - ملح طعام - أعلاف ولحوم غير صالحة) بالاضافة للتحفظ على 3 طن منظفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.