صادرات مصر من السلع الزراعية تسجل 3.2 مليار دولار فى نهاية 2022

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضي 2022، حيث سجل إجمالي الصادرات نحو 3 مليارات و219 مليون دولار بنهاية عام 2022، مقابل ملياري و931 مليون دولار بنهاية عام 2021، بزيادة بلغت نحو 288 مليونا و308 آلاف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع السلع التي ارتفعت صادراتها بنهاية العام الماضي 2022، ومن بينها البطاطس بقيمة بلغت 372 مليونا و492 ألف دولار عام 2022، مقابل 198 مليونا و274 ألف دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت 174 مليونا 218 ألف دولار، يليه القطن وبلغت قيمته 273 مليون و115 ألف دولار في عام 2022، مقابل 219 مليون و430 ألف دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت 53 مليونا و685 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من صادرات البصل الطازج، وكانت صادراته بقيمة 167 مليونا و234 ألف دولار عام 2022، مقابل 87 مليونا و522 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت نحو 79 مليونا و712 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفاصوليا وبلغت صادراتها نحو 144 مليونا و208 ألف دولار عام 2022، مقابل 119 مليونا و649 ألف دولار بنهاية عام 2021، بزيادة بلغت نحو 24 مليونا و559 ألف دولار.