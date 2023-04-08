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"شهداء ولكن أحياء".. المقدم محمد سليمان بطل مأمورية الواحات واجه الإرهابيين حتى استشهاده

السبت، 08 أبريل 2023 12:00 م
"شهداء ولكن أحياء".. المقدم محمد سليمان بطل مأمورية الواحات واجه الإرهابيين حتى استشهاده الشهيد المقدم محمد عبد الفتاح سليمان
كتب عبد الله محمود

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تمر الأيام وتمضي سريعا، إلا أن شهداء الوطن، مازالوا حاضرين بيننا أحياء بسيرتهم العطرة، وتضحياتهم الخالدة التي قدموها من أجل الحفاظ على الوطن وأهله من الضياع والمؤامرات التي أحيكت ضده في الظلام، من قبل أهل الشر وأعوانهم، لذلك استحق هؤلاء الرجال أن تخلد أسماؤهم التي تم إطلاقها على الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمدارس تمجيدا وعرفانا لهم لما منحونا أياه من شرف لا يضاهيه شرف.
 
ومع كل مناسبة أي كانت دائما نتذكرهم ونتذكر بطولاتهم العظيمة، وعلى مدار شهر رمضان المبارك نستعرض خلاله 30 قصة بطل من أبطال الوطن، الذين ستظل ذكراهم خالدة في ذاكرة الوطن.
 
المقدم محمد عبد الفتاح سليمان أحد الأبطال الذين لاذوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن في حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 ضابطا ومجندا من رجال وزارة الداخلية خلال مداهمتهم لإحدى البؤر الإرهابية التي كانت متمركزة في الصحراء الغربية، والتي نفذت عددا من العمليات الإرهابية ضد رجال الشرطة والجيش، حيث قررت تلك الجماعة الإرهابية أن تقوم بعمليات داخل العاصمة، فتم وصول هذه المعلومات إلى جهاز الأمن الوطنى، وبالتنسيق مع رجال العمليات الخاصة تم تشكيل مأمورية كبيرة من رجال العمليات الخاصة وعلى رأسهم ضباط جهاز الأمن الوطنى، وأثناء اقتراب المـأمورية من المكان الذى كانت تختبئ فيه الجماعة الإرهابية والتي كانت تتخذ منه مكانا لها لانطلاق عملياتها، فتحت النار على المأمورية بأكملها، فتم تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية، إلا أن بسبب وعورة المنطقة الجبلية التي كانت تتمركز بها الجماعة الإرهابية تمكنت من استهداف 16 ضابطا ومجند من رجال وزارة الداخلية بعد أن أبلوا بلاء حسنا إلى أن لفظوا أنفاسهم الزكية دون أن يولوا الدبر أو يتراجعوا أمام هذه الجماعة الإرهابية التي كانت تسعى أن تنال من أمن واستقرار مصر.
 
الشهيد من مواليد 1975 بمركز دير مواس محافظة المنيا، وتخرج من كلية الشرطة فى عام 2000 ليلتحق بالعمل بالجهاز الشرطى فى العديد من الإدارات، وكان فى كل مرة يتم مقله إلى إدارة يثبت كفاءته بها، حتى وقع عليه الاختيار وتم نقله إلى العمل بجهاز الأمن الوطنى والذى شهد له قادته خلال فترة عمله بالجهاز بحسن الخلق والإخلاص والتفانى فى العمل، ما دفع رؤسائه لاختياره وإسناد المهام الصعبة له من كثرة وفرط حبه وتفانيه فى العمل من أجل الوطن والحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها.
 
 

شهداء ولكن أحياء

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الجماعة الإرهابية

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