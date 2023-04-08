ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار تأهبًا للحالة المطرية التي نبه عنها المركز الوطني للأرصاد عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خصوصًا مع كثافة أعداد المصلين والعمار في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.



وشدد السديس، على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والاستعدادات حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.