رصف وتمهيد طريق صلاح سالم ومصيف البرلس بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدينة كفر الشيخ، وعدد من المراكز رصف عدد من الطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث يتم الآن رصف شارع صلاح سالم من مزلقان الإنشاء والتعمير حتى شارع صلاح سلامه بجوار السكة الحديد، بعرض 18 متر، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

كما أشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس على الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف، ووضع طبقة الأساس ( السن ) وفردها ودمجها جيدا، وذلك بعد الانتهاء من عدة مراحل منها التجريف والتمهيد ورفع مخلفات التجريف ورفع طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة، تمهيدا لرصف الطرق الموازى لرافد الطريق الدولى الساحلى من ناحية البحيرة، بداية من مبنى المسطحات حتى النفق، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وذلك لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تطوير وإعادة رصف المنطقة من موقف الأتوبيس، وحتى ميدان الزهراء الطريق الخلفى، والذى يشمل رفع الأسفلت المتهالك وفرد طبقة سن ودمكها، وإعادة الرصف، وذلك فى إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2023.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالإشراف على أعمال الرصف وفق معايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة لتسهيل الحركة المرورية على الطرق.



اعمال تمهيد الطرق بمدينة البرلس



الاعمال الجارية لرصف الطريق



الأعمال الجارية لرصف الطريق_1



الأعمال الجارية لرصف صلاح سالم بمدينة كفر الشيخ



الاعمال الجارية من تمهيد الطرق بالبرلس



تمهيد الطرق بالمصيف



تمهيد الطرق بمصيف بلطيم