توزيع 3 آلاف كرتونة خلال إفطار مجلس القبائل والعائلات بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، إفطارا جماعيا نظمه مجلس قبائل العائلات المصرية على مستوى الجمهورية، بحضور 4 آلاف من أهالي المحافظة، أيضا الممثلين من محافظات الدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ، وصمم الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية، على مصافحة الحضور ممثلي العائلات المصرية في المحافظات الأربعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن فرو، رئيس هيئة مكتب أمانة القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، والدكتور ياسر عماره، نائب رئيس المجلس المركزي ورئيس شمال قطاع الدلتا، ويضم 4 محافظات" الدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ"، والدكتور طارق عماره، مؤسس مجلس القبائل والعائلات المصرية بكفر الشيخ، واللواء عبدالغفار، السكرتير العام المساعد نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكلمة الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بكفر الشيخ، اضافة ممثلي الكنيسة والأزهر والأزهر والأوقاف، وأمناء الأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني.

قال الدكتور ياسر عماره، نائب رئيس المجلس المركزي ورئيس شمال قطاع الدلتا وزع المجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه تم توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية للمستحقين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بمحافظة كفر الشيخ، وسيقام حفل إفطار جماعي ضمن مشروع إفطار صائم والذي يندرج ضمن مبادرة وطن واحد، يأتي ذلك تحت شعار وطن واحد.

تأتي مبادرة وطن واحد ضمن مبادرات مجلس القبائل والعائلات المصرية لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة وذلك بتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، يضم برنامج الاحتفالية القرآن كريم والتواشيح دينية قبل الإفطار الجماعي، يعقبه الافطار الجماعي، و كلمات لكل من المصرية على مستوى الجمهورية، وتقديم بعض الدروع للشيخ كامل والدكتور طارق عماره، وبعض المتميزين من أعضاء المجلس.



افطار جماعي لمجلس القبائل والعائلات المصرية



الافطار الجماعي لمجلس القبائل والعائلات المصرية



الترحيب بالشيخ كامل مطر



الحضور من ممثلي العائلاتد



الشيخ كامل مطر يرحب الضيوف



الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية يرحب بالضيوف خلال ترحيبه بالضيوف



الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية على مستوى الجمهورية يرحب بالضيوف



الشيخ كامل مطر يرحب بالضيوف



توزيع 3ألاف كرتونة للقبائل والعائلات المصرية



جانب من الحضور في الافطار الجماعي



جانب من كراتين القبائل والعائلات المصرية لكفر الشيخ