حملات وندوات فى المنوفية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

المنوفية - محمد فتحى

شدد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه فى ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على كل قطرة مياه .

ونفذ فريق التوعية العديد من الأنشطة التوعوية وحملات طرق الأبواب والحملات الميدانية والمشاركه بالقوافل الطبية بمراكز شبين الكوم ، أشمون ، قويسنا ،الشهداء والباجور وقرى زوير ، بوهه شطانوف، دبيركى وتلبنت ابشبش .

وأضاف : " تنوعت الأنشطة لتشمل تنفيذ استطلاعات رأي العملاء عن سلامة ومأمونية المياه وورش السباكة الخفيفة للسيدات وكذلك تنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهيه وورش الرسم والحكى والتى تركز على تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه ."

وحرص فريق التوعية على تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد الاستهلاك ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقى شكاوى المياه والصرف الصحى وضرورة الإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وعدم فتح غرف التفتيش أو غرف المحابس أو البيارات.

وخلال الندوات والحملات تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .