محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز ومدينة برج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، معرض "أهلا رمضان" بجوار مبنى مركز ومدينة برج العرب، والكائن في أبو بكر الصديق بجوار الوحدة البيطرية برج العرب القديم.

وذلك في إطار سلسلة معارض "أهلا رمضان" المقامة بالإسكندرية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك ، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء دكتور طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، والمحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وجميع الأجهزة المعنية.

وخلال تفقد المعرض، أكد اللواء محمد الشريف على حرص المحافظة لإقامة المزيد من معارض أهلا رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين مما تساهم في تخفيف العبء عن كاهلم،د، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأوضح الشريف أن جميع معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها بالإسكندرية، تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، ولذلك تشهد المعارض تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين.

وثمن جهود جميع للجهات والشركات المشاركة بمعارض أهلا رمضان.

اما عن اسعار السلع المطروحة داخل المعارض فجاءت بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيه بدلا من 26 جنيها، والأرز المدعم 14 جنيه بدلا من 16 جنيه، وسعر كيلو السكر 18 جنيه بدلا من 22 جنيه، وسعر زيت حلوة وتبارك 700 جرام 43 جنيه بدلا من 45 جنيه، وزيت كنزي 700 جرام 40 جنيه بدلا من 45 جنيه، وزيت المميز 600 جرام 32 جنيه بدلا من 35 جنيه، وسعر اللحم البلدي 230 جنيه بدلا من 280 جنيه، واللحم السوداني 190 جنيه بدلا من 220 جنيه، وسعر ربع كيلو شاي الخواجة 27 جنيه بدلا من 33 جنيه، وسعر ثمن كيلو شاي الخواجة 14 جنيه بدلا من 17 جنيه، بالإضافة إلي التخفيضات الأخرى على أسعار الفاكهة والخضروات.