جامعة أسوان تشارك في ثالث قافلة طبية لدولة تنزانيا والرابعة دوليا لقارة إفريقيا

أسوان - صلاح المسن

شاركت كلية طب جامعة أسوان؛ في قافلة طبية لدولة تنزانيا وتعد هذه القافلة الطبية الرابعة دوليا لقارة إفريقيا، وذلك في إطار دور جامعة أسوان الاقليمي والاستراتيجي تجاه القارة الإفريقية.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، في تصريحات صحفية، إن جامعة أسوان تحمل علي عاتقها بناء جسر من التواصل بين جامعة أسوان والجامعات الإفريقية، وأشار الي أن جامعة أسوان شاركت، في العديد من القوافل الطبية المجانية الي دولة تنزانيا، وضمت القافلة عددا من الجراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة في تخصص المسالك البولية، وخاصة التشوهات الخلقية عند الأطفال بدولة تنزانيا، وشارك في القافلة الطبية الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب وأستاذ جراحات المسالك والمناظير، والدكتور احمد صلاح المدرس بقسم المسالك كلية طب جامعة أسوان، وفريق طبي مُتعاون من المتطوعين.من مختلف الجامعات المصرية، منها طب جامعة اسيوط، وطب جامعة سوهاج، وبمشاركة المملكة العربية السعوديه ودولة الكويت من خلال مؤسسة بلكس والعون المباشر.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن المشاركة لكلية طب جامعة أسوان في القافلة الطبية الثالثة إلى دولة تنزانيا؛ يأتي بناءً على الدعوة الموجهة من دولة تنزانيا المتحدة الممثلة في وزارة الصحة التنزانية في مدينة زنجبار، والقيام بتنظيم مخيم جراحى لثالث مرة علي التوالي بجزيرة بمبا بدولة تنزانيا ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي وإجراء 80 عملية جراحية في تشوهات المسالك المختلفة خلال 6 ايام بتزانيا مع القيام بالجراحات اللازمة مع توفير الأدوية مجانًا للمرضى بتنزانيا.

وأوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن ذلك يأتي في إطار دور جامعة أسوان الإقليمي والدولي تجاه المجتمع الخارجي بالقارة الإفريقية، في هذا السياق، سبق لجامعة أسوان إرسال قوافل طبية إلى عدد من دول إفريقيا، من خلال كلية الطب جامعة أسوان التي نظمت قافلة طبية لدولة جيبوتي، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس خلال عام 2019. وقافلة طبية قبل ذلك إلى دولة تنزانيا خلال يوليو 2021. وقافلة ثالثة لدولة تنزانيا، وذلك مؤخرا خلال مارس 2023، كما لاقت القافلة الطبية حفاوة من الجانب التنزاني عند الاستقبال ،وعند ختام فاعليتها .

وقام رئيس جمهورية زنجبار بتكريم فريق القافلة الطبيي لجامعة أسوان والجامعات المشاركة، تقديرا لدورهم الطبي والإنساني في رسم البسمة علي شفاه المرضي بتنزانيا.