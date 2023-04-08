تعرف على موسم حصاد القمح بأسوان فى 11 معلومة

أسوان – صلاح المسن

يبدأ في أسوان، موسم حصاد محصول القمح الجديد 2023 اعتبارا من مطلع أبريل، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحسين الخدمات المقدمة من الدولة للارتقاء بمنظومة التخزين، "اليوم السابع" يقدم أهم 11 معلومة ،عن موسم حصاد القمح.

أولا: بدء موسم حصاد محصول القمح مبكراً فى أسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها.

ثانيا:تذليل أى معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام، بجانب تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها .

ثالثا:المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية.

رابعا: إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام .

خامسا:يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .

سادسا:تم معاينة المواقع التخزينية من صوامع وبناكر وشون وهناجر للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الكميات الموردة من القمح .

سابعا:تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ،والتيسيرعليهم أثناء عملية التوريد ،وتحفيزهم وتشجيعهم ،وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

ثامنا: إجمالي الكميات التي تم توريدها فى الموسم السابق 2022 وصلت إلى 153 ألف و 486 طن .

تاسعا: إجمالى المستهدف توريده من القمح لهذا العام يصل إلى 191 ألف طن.

عاشرا: الصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع منها صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ،و5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، وصومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن ، و صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن .

حادي عشر: زيادة المساحات المنزرعة قمح إلى 203 ألف و820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو الجديدة.