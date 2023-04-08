تعرف على الهوسيت.. رقصة قبائل جنوب البحر الأحمر الشهيرة.. صور

للقبائل القاطنة الصحراء الشرقية، الجنوب الشرقى لمصر عادات وتقاليد أصبحت أكثرها من التراثيات التى تتناقلها أجيال بعد أجيال فى البادية ويحافظ عليها سكان المدينة، من ذلك الأشياء التراثية لدى قبائل البجا فى جنوب محافظة البحر الأحمر وتحديدا قبائل البشارية فى حلايب وشلاتين، ومنها رقصة الهوسيت الشهيرة تعرف عليها.

الهوسيت هى رقصة الاستعراض والقوة عند أهالى حلايب وشلاتين باستخدام السيوف وهى أيضا من التراثيات فى جنوب البحر الأحمر، ويستقبل بها الضيوف والمسئولين فى حلايب وشلاتين.

وتعتبر الهوسيت من مظاهر الفرح أيضا وهى من الرقصات الفلكورية التراثية ويقال أنها كانت فى بداية الأمر تعبيرا عن الانتصار فى الحرب يستخدم السيف للرقص وليس الدفاع عن النفس، وتتم عن طريق التفاف الشباب على شكل نصف دائرة يلتقط فيها شخصان السيف والدرقة "الدرع" مصحوبة بنغمات آلة الباسنكوب الوترية أو الطبلة وضربات الكفوف.

كما أنها رقصة إجبارية، فإذا وضع السيف والدرقة لا يمكن الاعتذار عن استكمالها، ثم يقوم اللاعب حاملًا فى يده السيف بالقفز قفزة عالية فى الهواء يعلن فيها عن نفسه والاستعداد للمنافسة.