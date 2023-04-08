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انقلاب سيارة محملة بالأسمنت على طريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوى

السبت، 08 أبريل 2023 12:06 ص
انقلاب سيارة محملة بالأسمنت على طريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوى إنقلاب سيارة محملة بالأسمنت
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تعرضت سيارة نقل محملة بكميات من الأسمنت للانقلاب على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دون خسائر بشرية ولا إصابات.
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل محملة بكميات من الأسمنت على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بمعدات الاجهزة التنفيذية وأوناش لرفع السيارة من على الطريق، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية أو إصابات.
 
 
 
 

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