إصابة شخص نتيجة تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداها محملة بالطوب الأبيض الحجرى على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

كما قام رجال المرور بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية من رفع السيارتين والطوب من على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا، جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.